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        Haberler Dünya İsrail, UAD'de Filistin'i işgalinin hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmayı tanımadığını duyurdu

        İsrail, UAD'de Filistin'i işgalinin hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmayı tanımadığını duyurdu

        İsrail, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmanın "meşruiyetini tanımadığını" açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 19:42 Güncelleme: 19.02.2024 - 19:42
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        İsrail Başbakanlık Ofisinden, UAD'de İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalar hakkında açıklama yapıldı.

        Duruşmanın "İsrail'in varoluşsal tehditlere karşı kendini savunma hakkına zarar vermek amacıyla tasarlandığını" öne süren açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Duruşma, Filistinlilerin herhangi bir müzakere olmadan diplomatik sonuçları dikte etme girişiminin bir parçası. Bu girişimle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu konuda İsrail hükümeti ve İsrail Meclisi birlik içinde."

        İsrail Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaptı

        İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin yönetimini, "doğrudan müzakereler yoluyla dışarıdan dayatmalar olmadan çözülmesi gereken bir çatışmayı asılsız suçlamaları savurarak, temelden çarpıtılmış bir gerçeklikle tek taraflı ve uygunsuz bir yasal sürece dönüştürmekle" suçladı.

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        UAD’deki duruşmaları Filistin yönetiminin, uluslararası sistemi İsrail'e saldırmak için siyasi bir araca dönüştürme girişimi olarak tanımlayan Haiat, bunun "hem uluslararası hukuk sistemine olan küresel güvene hem de anlaşmazlığın çözümüne ulaşma şansına zarar verdiğini" ileri sürdü.

        Haiat, Filistin yönetiminin yıllardır çatışmayı çözmek için doğrudan müzakereleri reddettiğini iddia ederek, UAD’nin, "anlaşmazlığın taraflar arasında doğrudan müzakereler yoluyla çözülmesi için mevcut yasal çerçevelere Filistin’i döndürecek kararı alması" çağrısında bulundu.

        UAD'de İsrail'in Filistin'i işgalinin hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmalar başladı

        Duruşmalar kapsamında aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 52 devletin yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği, 19-26 Şubat tarihlerinde, İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgali altındaki Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki neticelerine ilişkin beyanlarda bulunacak.

        Başta İsrail olmak üzere, işgalin devletler ve BM açısından sonuçlarının da ele alınacağı 6 gün sürecek duruşmalarda her bir devlet ve kuruluş, 30'ar dakika sunum yapacak.

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        Filistin tarafının sunumuyla başlayan duruşmalarda Türkiye Dışişleri Bakanlığının sunumu, son gün 26 Şubat'ta TSİ 12.00'de gerçekleştirilecek.

        Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Barış Sarayı'nda faaliyetlerini yürüten UAD'de halka açık duruşmalar canlı yayımlanıyor.

        Sözlü sunumlarda sadece Filistin'e 3 saat süre tanınıyor.

        Sözlü beyanda bulunacak devletlerin arasında ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya, İran, Kanada, Mısır, Güney Afrika, Japonya, İspanya, Suudi Arabistan, Malezya, Pakistan, Hollanda’nın yanı sıra AB, Orta Doğu ve Asya-Pasifik bölgesinden çok sayıda ülke yer alıyor.

        Divan önünde danışma görüşünde ilk defa bu kadar çok sayıda devletin yazılı ve sözlü beyanda bulunduğu görülürken yazılı beyanda bulunan İsrail’in sözlü duruşmalarda yer almaması dikkati çekiyor.

        Aralarında Türkiye'nin de olduğu 57 ülke ve uluslararası kurum, danışma görüşü verilecek sorular hakkındaki kendi tutumlarını içeren yazılı beyanlarını UAD'ye sunmuştu.

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        #UAD
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