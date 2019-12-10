Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'te bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Leyâli et-Tarâb (Sanat Geceleri) Festivali" kapsamında konser vermesi planlanan Coşkun'a İsrail tarafından vize verilmediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10. Leyâli et-Tarâb Festivali kapsamında 10.12.2019 tarihinde Kudüs'te gerçekleştirilmesi planlanan konserimizin, solist Gizem Coşkun'un yaptığı vize başvurusunun olumsuz neticelenmesi nedeniyle iptal edildiğini kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

İsrail makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarının her yıl "Arap Kudüs'ünde Leyâli et-Tarâb" adıyla düzenlediği festivale, profesyonel Filistinli müzisyenler, misafir sanatçılar, öğretmenler ve enstitü öğrencileri katılıyor.