        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Trump'ın planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanıyor | Dış Haberler

        İsrail, Trump'ın planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanıyor

        Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın planına ilişkin açıklamasının ardından Gazze Şeridi'nde iki yıldır şiddetli bombardımanlarla on binlerce sivili öldüren İsrail'in, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 06:43 Güncelleme: 04.10.2025 - 06:45
        
        İsrail Başbakanlık Ofisinden Hamas'ın da "prensipte temel hatlarıyla kabul ettiği" Trump'ın planına ilişkin açıklama yapıldı.

        Hamas'ın yanıtına işaret edilen açıklamada, "İsrail, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını öngören Trump'ın planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "İsrail'in ortaya koyduğu ve Trump'ın vizyonuyla uyumlu ilkeler doğrultusunda savaşı sona erdirmek için" Trump ve ekibiyle işbirliği içinde çalışmaya devam edileceği aktarıldı.

        İSRAİL ORDUSUNA GAZZE TALİMATI

        Ayrıca, İsrail basınına yansıyan haberlerde de İsrail ordusuna Gazze'deki saldırılarını azaltma talimatının verildiği ve müzakerelerin yakında başlamasının beklendiği iddia edildi.

        ABD BAŞKANI TRUMP'IN PLANI

        Trump'ın Gazze'de ateşkesi öngören planında tarafların kabul etmesi durumunda, "savaşın derhal sona ereceği" ve "İsrail güçleri esirlerin serbest bırakılmasına hazırlanmak için üzerine anlaşılan hatta çekileceği" belirtilmişti.

        Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

        Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.

        İSRAİL ANA MUHALEFET LİDERİ LAPİD'DEN TRUMP'IN PLANINA DESTEK

        İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının uygulanmasını desteklediğini ifade etti.

        Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'de saldırıların sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılmasını kapsayan planını "benzeri görülmemiş bir fırsat" olarak değerlendirmekte haklı olduğunu belirtti.

        İsrail ana muhalefet lideri Lapid, "İsrail'in, anlaşmanın son ayrıntılarını netleştirmek için Başkan Trump liderliğindeki müzakerelere katılacağını duyurması gerekiyor." ifadesini kullandı.

        İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği ve sıkı abluka uyguladığı Gazze'de 66 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

