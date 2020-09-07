İsrail televizyonu: İsrail ile BAE, ilişkileri normalleştirme anlaşmasını 22 Eylül'de imzalayacak

AA

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, 22 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacağı belirtilen imza törenine ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın katılacağı belirtildi.

İmza töreninin, 1993'te İsrail ile Filistin yönetimi arasında yapılan Oslo Anlaşması'nın yıl dönümü olan 13 Eylül'e planlandığı ancak daha sonra tarihin değiştirildiği ifade edildi.

İsrail-BAE anlaşmasının imzalanacağı tarih konusunda iki taraftan ve Washington'dan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail basını daha önce söz konusu anlaşmanın bu ayın ortasında imzalanacağı yönünde haberlere yer vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

