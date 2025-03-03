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        Haberler Dünya İsrail Tartus'u vurdu | Dış Haberler

        İsrail Suriye'ye saldırı düzenledi

        İsrail Hava Kuvvetleri, akşam saatlerinde Suriye'nin liman şehri Tartus'a yakın bir bölgeye saldırı düzenledi. Saldırıda askeri bir tesisin hedef alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 21:32 Güncelleme: 03.03.2025 - 22:00
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        İsrail Suriye'ye saldırdı
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        İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılarına bir yenisini ekledi.

        Geçtiğimiz hafta, Suriye'nin güneyindeki Dera kentinin kırsalını ve çevresini hedef alan İsrail, bu kez de liman şehri Tartus şehrinin yakınlarını hedef aldı.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kardaha bölgesine saldırı düzenlendi.

        Saldırıda Beşar Esad döneminden kalma bir askerî tesis hedef alındı. Askeri tesiste silah deposu olduğu bildirildi.

        İsrail'den yapılan açıklamada "Bölgedeki son gelişmelerden ötürü, askeri altyapının vurulmasına karar verildi." denildi.

        İsrail, son 3 aydır Suriye'nin askeri tesislerine yönelik saldırını artırdı. Daha önce Halep dâhil birçok şehre saldırı düzenleyen İsrail, Suriye'nin güneyinde de ilerlemeye devam ediyor.

        Kuneytra'yı ele geçiren İsrail güçleri, Dera kentinin kırsalına ulaştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyinden belirsiz bir süre boyunca çekilmeyeceklerini duyurdu.

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