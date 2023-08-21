İsrail, Suudi Arabistan'ın nükleer programına karşı değil

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İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Yetkili, "İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ABD'de, İsrail-ABD-Suudi Arabistan arasında bir anlaşmanın parçası olarak, Suudi Arabistan'ın sivil amaçlarla nükleer program yürütmesine karşı olmadığını söyledi. Suudi Arabistan, Washington'dan istediğini alamaması durumunda Çin veya Fransa gibi başka ülkelere yönelebilir." ifadelerini kullandı.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya en yakın isimlerden birisi olan Dermer'in ABD'nin Suudi Arabistan ile yaptığı arabuluculuk çabaları hakkında üst düzey görüşmeler yapmak için 17 Ağustos'ta Washington'u ziyaret ettiği hatırlatıldı.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 17 Ağustos'ta Washington'da görüşmüştü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi 9 Ağustos'ta, ABD ile Suudi Arabistan'ın, "İsrail'in Filistinlilere tavizler vermesi, ABD'nin Riyad'a güvenlik garantileri ve sivil nükleer programına destek vermesi" karşılığında Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımasını içeren bir anlaşmanın geniş hatları üzerinde uzlaştığını ileri sürmüştü.