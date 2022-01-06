İsrail'den Suriye'ye topçu ateşi

AA

İsrail ordusu , Suriye sınırındaki "şüpheli" hedefleri topçu ateşiyle vurduğunu duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail işgalindeki Golan’da askeri bölge yakınında bazı şüpheliler gözlendiğini belirtti.

AA'nın haberine göre; Ordu Sözcüsü Adraee, "(Silahlı) Kuvvetlerimiz, şüphelileri uzaklaştırmak için topçu ateşi kullandı. Şüpheliler de Suriye topraklarına çekildi." ifadelerini kullandı.

İSRAİL ZAMAN ZAMAN SURİYE'Yİ VURUYOR

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Suriye yönetimi hem de Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar ediyor.

İsrail ilk kez 2019’un sonlarında "sürpriz bir şekilde" Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını üstlenmeye başlamıştı.

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada Suriye’ye yönelik bazı saldırıların kendilerince düzenlendiğini ifade etmişti.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni de 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.