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        Haberler Dünya "İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi" | Dış Haberler

        "İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi"

        Sosyal medyada yayılan iddialara göre İsrail ordusu, Halep kırsalındaki bazı askeri noktaları hedef aldı. İsrail ve Suriye yönetiminden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 01:37 Güncelleme: 03.06.2024 - 01:37
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        "İsrail, Suriye'ye saldırdı"
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        İsrail'in, Suriye'nin Halep ilinde bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

        Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Halep’in kırsalındaki Hayyan beldesinde bazı askeri noktaları hedef aldığını iddia etti.

        Hayyan'da, Beşşar Esed rejimi ordusu saflarında yer alan Hizbullah üyelerinin yoğun varlık gösterdiği biliniyor.

        İsrail ve Suriye yönetiminden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        Suriye haber ajansı SANA'ya göre, 29 Mayıs 2024’te Tartus iline bağlı Banyas ilçesinde İsrail güçlerince bir bina hedef alınmış, 1 çocuk ölmüş 10 sivil yarandığı iddia edilmişti.

        İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Suriye
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