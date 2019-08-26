İsrail Suriye'deki İran hedeflerini vurduğunu açıkladı, İranlı bir yetkili iddiayı yalanladı

26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suriye'ye savaşın başladığı 2011'den beri yüzlerce hava saldırısı düzenlediği düşünülen İsrail, nadir görülen bir şekilde, dün gece Şam yakınlarındaki İran hedeflerine saldırı düzenlendiğini açıkladı.
İsrail ordusu, Cumartesi gecesi düzenlenen saldırıların, Suriye'nin başkenti Şam'ın Akraba beldesinde İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nü hedef aldığını duyurdu.
Resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Şam yönetimine bağlı bir askeri yetkili, Suriye'nin hava savunma sisteminin "Golan Tepeleri'nden Şam çevresindeki bölgeye doğru gelen düşman hedeflerini tespit ettiğini" ve "İsrail roketlerinin çoğunun hedeflerine ulaşamadan yok edildiğini" söyledi.
Üst düzey bir İranlı yetkili ise kendilerine ait hedeflerin vurulduğu iddiasını yalanladı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı ILNA'nın aktardığına göre, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı Muhsin Rızai, "Bu bir yalan ve gerçek değil. İsrail ve ABD'nin, İran'ın çeşitli merkezlerine saldıracak gücü yok ve (askeri) danışmanlık merkezlerimiz zarar görmedi" dedi.
Eski bir Devrim Muhafızları Komutanı olan Rızai, "İsrail ve ABD'nin Suriye ve Irak'ta ortaklaşa yürüttükleri harekâtlar uluslararası hukukun ihlâli ve yakında Suriye ve Irak'ın savunucuları tarafından bunlara karşılık verilecek" ifadelerini de kullandı.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Pazar günü, İsrail hava saldırılarının Lübnan'da Şii Hizbullah örgütünün iki savaşçısı ile bir İranlı savaşçıyı öldürdüğünü söyledi.
Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdülrahman, "İsrail'in Şam'ın güneydoğusundaki İran ve Hizbullah noktalarını hedef alan saldırılarında en az 3 kişi hayatını kaybetti. Bu kişilerden ikisi Hizbullah'tandı, biri ise İranlıydı" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tekrar ediyorum: İran'ın hiçbir yerde dokunulmazlığı yok. İran'ın saldırılarına karşı güçlerimiz her alanda eyleme geçiyor. 'Eğer biri sizi öldürmeye kalkarsa, ilk siz onu öldürün" dedi.
İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerini vurduğu haberinden saatler sonra, İran ve Suriye'nin Lübnan'daki müttefiki Hizbullah, başkent Beyrut'un güneyine İsrail'e ait iki insansız hava aracının düştüğünü duyurdu.
Hizbullah yetkilileri, insansız hava araçlarından birinin örgüte ait basın merkezlerinden birinin çatısına düştüğünü, diğerinin ise havada parçalanarak, yakınlara düştüğünü belirtti.
Lübnan Başbakanı ise, Hizbullah'ın nüfuzlu olduğu Beyrut'un güneyine düşen insansız hava araçlarını, "ülkenin egemenliğine yönelik açık bir saldırı ve bölgesel gerilimi kışkırtma girişimi" olarak yorumladı.
Saad Hariri'nin ofisinden yapılan açıklamada, "Yeni saldırı... bölgesel istikrara bir tehdit oluşturuyor ve aynı zamanda gerilimi daha da artırma girişimi" denildi.
İsrail ordusu, Lübnan'daki bu gelişmeyle ilgili açıklama yapmadı.
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