İsrail: Sudan ile normalleşme için iletişim sürüyor

AA

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, "İki taraf arasında hâlihazırda gerçekleşen temaslar var." dedi.

Sudan ile normalleşmenin İsrail'e yasa dışı yollarla giren Sudanlı düzensiz göçmenleri de kapsadığı ve bunların ülkelerine iade edileceğini belirten Cohen, "Sudan ile normalleşme için iletişim sürüyor." ifadelerini kullandı.

"KÖRFEZ VE AFRİKA'DAKİ ÜLKELERLE EK ANLAŞMALAR YAPILACAK"

Cohen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan normalleşme anlaşmasının ardından "Körfez ve Afrika'daki diğer ülkelerle de ek anlaşmalar yapılacağını" söyledi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Bedevi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın Uganda'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesini, iki taraf arasında gerçekleşebilecek temaslara kapı açan cesur bir adım olarak nitelemişti.

Sözcü Bedevi, ülkesinin İsrail'le ilişkileri normalleştirme niyetinde olduğunu, "Sudan'ın normalleşmesinin farklı ve benzersiz olacağını, diğer ülkelere benzemeyeceğini" açıklamıştı.

Bedevi'nin söz konusu açıklaması BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasını ilan etmesinden 5 gün sonra gelmişti.

İsrail İstihbarat Bakanı Cohen de pazar günü, BAE'den sonra Sudan'ın da yakında Tel Aviv ile normalleşme anlaşmasına varacağını açıklamıştı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise bakanlığın Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilere dair bir meseleyi hiç tartışmadığı ve Bedevi'ye bu konuya ilişkin bir açıklama yapma talimatı da verilmediği belirtilmişti.

Yerel basındaki haberlere göre, Bedevi "İsrail ile ilişkilerin normalleşeceğine" ilişkin sözleri sonrası görevinden alındı.

BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail ile normalleşme anlaşması yapmayan Kuzey Afrika ile Körfez’deki bazı Arap ülkelerinin ise İsrail'le ticari ilişkileri bulunmakta.