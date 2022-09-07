İsrail'de bir mahkeme, geçmişte Savunma Bakanı Benny Gantz'ın evinde temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişiyi, İran'la bağlantılı bir grup internet korsanına bilgi sızdırmaya çalışmak suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.
38 yaşındaki Omri Goren'in suçlamayı kabul ederek savcılıkla işbirliği yapması karşılığında, hakkındaki casusluk suçlamaları düşürüldü.
İsrail Adalet Bakanlığı, Goren'in Black Shadow (Kara Gölge) adlı internet korsanları grubuna, Gantz hakkında bilgi gönderebileceğini bildirdiğini ve bakanın bilgisayarına para karşılığında virüs yerleştirdiğini açıkladı.
Fakat Goren, İsrail'in "en büyük düşman" olarak gördüğü İran için bilerek casusluk yapmaya girişmediğini söylüyor ve avukatları da Times of Israel gazetesine mahkemenin kararından sonra verdikleri mülakatta "Goren casus değil ve bu bir casusluk skandalı değil" diye konuştular.
Avukatlar "Bu, borç batağına düşmüş ve bir güvenlik açığı yakalamış birinin hikayesi" diyor.
Goren soruşturma sırasında internet korsanlarından, onlara bilgi vermeden para sızdırmaya çalıştığını söyledi.
Silahlı soygun dahil dört sabıkası varken nasıl işe alındı?
Geçen yılın Kasım ayında hazırlanan ilk iddianamede Goren'in, İsrail medyasında internet korsanlığı girişimleri hakkında haberler okuduğu Kara Gölge adlı grupla Telegram üzerinden temasa geçtiği ileri sürülüyordu.
Gantz'ın yanında çalıştığını ispatlamak için bakanın evinden çalışma masası, bilgisayarı, bir kasa ve vergi beyannamelerinin fotoğraflarını gönderdiği kaydediliyordu.
Adalet Bakanlığı, Goren'in girişimlerinin İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet tarafından engellendiğini ve hiçbir gizli belgenin sızdırılmadığını açıkladı.
Ne var ki daha önce biri silahlı soygun olmak üzere önce dört ayrı suçtan hapse girmiş Goren gibi bir kişinin nasıl olup da Savunma Bakanı Gantz'ın yanında işe girmesine izin verilebildiği konusunda Şin Bet'e ciddi eleştiriler yöneltildi.
Şin Bet ise Goren hakkındaki güvenlik soruşturması sürecinde hatalar yapıldığını kabul etti ve bu konulardaki protokollerin bu olaydan sonra daha sıkı hale getirildiğini bildirdi.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
İsrail Savunma Bakanı'nın evinde çalışan temizlik görevlisine 3 yıl hapis: 'İran bağlantılı internet korsanlarına bilgi sızdırdı'/israil-savunma-bakani-nin-evinde-calisan-temizlik-gorevlisine-3-yil-hapis-iran-baglantili-internet-k-3518391
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!