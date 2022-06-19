İsrail Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Mayıs ayının sonunda İsrail, İran Devrim Muhafızları'ndan Albay Hassan Sayid Khodaei'nin evinin önünde suikasta uğraması sonrasında Türkiye'ye seyahat uyarısında bulunmuştu.
Son olarak İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Devleti, İran'ın Türkiye'de İsrail vatandaşlarına yönelik terör saldırıları düzenleme girişimlerini engellemek için faaliyet göstermektedir ve her türlü tehdide kararlı bir şekilde yanıt vermeye hazırdır. İsrail vatandaşlarını savunma teşkilatının talimatlarına uymaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
İsrail'in Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısında bulunmasının ardından Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuştu.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada;
"Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin işbirliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır.
Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurtiçi ve sınırötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğü bir gerçektir. Terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçlar açıkça görülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.
Geçtiğimiz hafta İsrail basınında yer alan haberlerde, Türkiye'de, İranlı bir grubun İsrailli hedeflere yönelik saldırı planlarının İsrailli ve Türk güvenlik yetkilileri tarafından önlendiği öne sürülmüştü.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, İstanbul'u ziyaret eden İsrail vatandaşlarının "en kısa sürede" İstanbul'dan ayrılmaları gerektiğini söylemişti.
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