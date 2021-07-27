İsrail Savunma Bakanı Gantz casus yazılım Pegasus’u görüşmek üzere Fransa’ya gidiyor

İsrail’in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Gantz, "stratejik bir diyalog yürütmek için" söz konusu ziyareti gerçekleştirecek.
Haberde, ikili görüşmede, NSO'daki siber güvenlik konusu başta olmak üzere İran’ın nükleer anlaşması ve Lübnan'daki kritik durumun ele alınmasının beklendiği ifade edildi.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki gün önce, İsrail merkezli "NSO Group" şirketinin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım konusunda İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten resmi açıklama istedi.
Macron'un Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde, konuyla ilgili duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği kaydedilmişti.
Bennett ise Macron'a konunun en üst düzeyde soruşturulacağı ve istenen sonuçların yakında açıklanacağı sözünü vermişti.
Fas istihbarat servisinin, Mart 2019'da Macron'un 2017'den bu yana kullandığı ve çoğunlukla gazetecilerle iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü.
Macron'un yanı sıra Fransa'da aralarında eski Başbakan Edouard Philippe ile hükümetin üst düzey isimlerinin ve gazetecilerin de yer aldığı 100'den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti.
- Yankı uyandıran "casus yazılım"
İngiliz gazetesi Guardian'da yer alan bir haberde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada NSO Group'a ait casus yazılımın küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.
Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükümetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edilen haberde, casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunuldu.
İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.
Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanlarken, Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise henüz iddialara yanıt vermedi.
NSO Group ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.
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