İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan "İran'a karşı uluslararası koalisyon kurulması" çağrısı

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurulması için çağrıda bulundu.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Gallant, Lübnan'dan İsrail'e resmi ziyaret için gelen İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüştü.

Gallant ve Healey arasında "savunma ve istihbarat alanları dahil olmak üzere birçok stratejik ve askeri alanda işbirliğinin görüşüldüğü" bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı, nisan ayında İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne İsrail'in düzenlediği saldırıyı hatırlatarak, İran'ın misilleme saldırısında İngiltere'nin kendileriyle işbirliğini takdirle karşıladıklarını ifade etti.

REKLAM İsrail'in Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Fuad Şükür ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik saldırılarına atıfta bulunan Gallant, gelecek misillemeler konusunda "İsrail ordusunun son gelişmelerden hareketle tüm cephelerde kendisini savunmaya hazır" olduğunu aktardı. Gallant, "İran'a ve vekillerine karşı uluslararası bir koalisyon kurulması" yönünde çağrı yaparak, bu koalisyonun "bölgesel ve küresel istikrar üzerinde belirleyici etkisi olacağını" savundu. Açıklamada, İngiliz Bakan Healey'in Gallant'ın bu davetine ilişkin cevabına yer verilmedi.

NE OLMUŞTU? Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda öldürülmüştü. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ile Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi bu suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.