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        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Hizbullah'ın yeni liderine suikast iması | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Hizbullah'ın yeni liderine suikast iması

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri seçilen Naim Kasım'a suikast imasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 17:29 Güncelleme: 29.10.2024 - 17:29
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        İsrail'den Hizbullah'ın yeni liderine suikast iması
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        Gallant, sosyal medya hesabından Kasım'ın Hizbullah'ın yeni lideri seçilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

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        Kasım'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşımda Gallant, "Geçici atama. Uzun süre değil." ifadelerini kullandı.

        Hizbullah'tan bugün yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtilmişti.

        Naim Kasım, daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

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