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        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı Gallant: "İsrail güçlü bir demokrasi ve gelecekte de öyle kalacak"

        İsrail Savunma Bakanı Gallant: "İsrail güçlü bir demokrasi ve gelecekte de öyle kalacak"

        İsrail Savunma Bakanı Gallant, ülkesinin "güçlü bir demokrasiye sahip olduğunu ve gelecekte de öyle kalacağını" belirtti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 00:00
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        İsrail Savunma Bakanı: İsrail güçlü bir demokrasi
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        İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.

        Bölgesel meselelerin ve İsrail ordusunun operasyon hazırlıklarının ele alındığı görüşmede, Gallant, "mevcut durumda İsrail ordusunun birliğini sağlamaya, ordunun hazırlığını ve kapasitesini sürdürmeye öncelik verdiğini" ifade etti.

        Gallant, İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesi konusunda, "İsrail güçlü bir demokrasi ve gelecekte de öyle kalacak." dedi.

        İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin bölgesindeki faaliyetlerinin de değerlendirildiği görüşmede, Gallant, Filistin yönetiminin kontrolündeki topraklarda güvenliği sağlaması gerektiğini vurguladı.

        Gallant, ABD'nin "İsrail'in güvenliği ve nitelikli askeri üstünlüğü konusundaki kararlı tavrı" nedeniyle Austin'e takdirlerini iletti.

        İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki denetimini sınırlandıran yasa tasarısı, muhalefetin tepkilerine rağmen dün Mecliste onaylanmıştı.

        Fotoğraf: AA

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        #israil
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