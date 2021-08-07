İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyinde "Sivil Yönetim" adı verilen bir hükümet binasını hedef aldı.

AA'nın haberine göre; Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.

İsrail ordusundan da saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.