İsrail, savaş suçu nedeniyle UCM'de yargılanabilecek yüzlerce yetkilinin gizli listesini hazırlıyor

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail, UCM'nin Filistin topraklarında işlenen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açması durumunda yurt dışında gözaltına alınabilecek 200 ila 300 asker ve istihbarat yetkilisinin isimlerinin yer aldığı gizli bir liste üzerinde çalışıyor.
Listenin ortaya çıkmasının bu isimleri riske atabileceği endişesiyle liste üzerinde büyük bir gizlilik perdesi olduğu belirtilirken, UCM'nin bu durumu söz konusu kişilerin soruşturma konularına dahil olduğunun resmi bir itirafı olarak değerlendirebileceğinden endişe ediliyor.
Haberde, UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'nın, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılardan itibaren Filistin topraklarında savaş suçu işlendiği şüphesiyle Hamas ve İsrail hakkında soruşturma açılması talebinin, UCM tarafından onaylanıp onaylamayacağına ilişkin kararın yakında açıklanabileceğine işaret ediliyor.
Uluslararası hukukçulara göre, İsrail'in Gazze'ye saldırdığı 2014 zaman dilimi baz alınacak olursa, yargılanacak ilk kişilerin karar vericiler ve sorumlular olması bekleniyor.
Bu durumda söz konusu kişiler arasında Başbakan Binyamin Netanyahu, eski Savunma bakanları Moşe Yalon, Avigdor Liberman ve Naftali Bennett, eski Genelkurmay başkanları Benny Gantz ve Gadi Eizenkot, şu anki Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ile eski İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Yoram Cohen ve Şin-Bet'in mevcut başkanı Nadav Argaman da yer alıyor.
Haberde ayrıca söz konusu listenin uzunluğuna dikkati çekilerek, daha düşük rütbeli kişilerin hatta yerleşim yerlerinde inşaat izini verilmesine dahli olan yetkililerin dahi bu listede yer alabileceği ifade ediliyor.
UCM Başsavcısı Bensouda, ocak ayında İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili UCM'nin yargı yetkisi olup olmadığına ilişkin ön inceleme dairesinden karar vermesi talebinde bulunmuştu.
İsrail basını, UCM'nin Bensouda'nın talebine önümüzdeki günlerde cevap verebileceğini yazmıştı.
İsrail'in 2014'te Gazze'ye karadan, havadan ve denizden başlattığı 51 gün süren saldırısında, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 551'i çocuk 2 bin 158 Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı.
,Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!