İsrail savaş gemisinin Süveyş Kanalı’ndan geçişi Mısır’da tartışma yarattı

Mısırlı sosyal medya kullanıcıları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, bu geçişe izin verilmesini eleştirdi. Bir kesim, savaş koşullarında İsrail gemisinin geçişinin durdurulması gerektiğini savunurken; bazıları ise Süveyş Kanalı’nın uluslararası bir deniz yolu olduğunu ve 1888 tarihli Konstantinopolis Anlaşması’na göre tüm gemilere, savaş ya da barış döneminde ayrım yapılmaksızın geçiş hakkı tanındığını belirterek durumu savundu.

NEW: Israeli warship spotted navigating the Suez Canal under escort of Egyptian Navy.



Israeli warship carries the flags of Israel and Egypt. pic.twitter.com/cNiNtp68iF — Clash Report (@clashreport) November 2, 2024

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Süveyş Kanalı İdaresi’nden Açıklama

Görüntülerin yayılmasının ardından Süveyş Kanalı İdaresi, bir açıklama yaparak uluslararası anlaşmalara bağlı kalarak kanaldan geçen tüm gemilere “denizcilik özgürlüğünü” sağlama yükümlülüklerini hatırlattı. Kanal idaresi, ticari ya da savaş gemisi fark etmeksizin, gemilerin milliyeti ne olursa olsun geçiş izni verdiklerini ifade etti.

REKLAM Bazı Mısırlılar ise İsrail gemisinin geçişine izin verilmesini Gazze’ye yönelik destek eksikliği olarak değerlendirdi ve gemide Mısır bayrağının da dalgalanmasına tepki gösterdi. Bu kişiler, geçişin savaş zamanı engellenebileceğini savunarak, Mısır’ın İsrail karşısında daha güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade ettiler. Öte yandan, bazı sosyal medya kullanıcıları ise geminin Süveyş Kanalı’na giriş ve çıkışında Mısır bayrağı dalgalanmasının normal bir uygulama olduğunu belirterek, bunun yalnızca kurallara saygı göstergesi olduğunu ifade etti. Bir kullanıcı, bu uygulamanın herhangi bir siyasi anlam taşımadığını ve gemilerin yabancı bir kanal veya limana girerken o ülkenin bayrağını taşımasının geleneksel bir nezaket göstergesi olduğunu belirtti.

Konstantinopolis Anlaşması’na Uyuluyor Süveyş Kanalı İdaresi, Cuma günü yaptığı açıklamada, farklı ülkelerin savaş gemilerinin Süveyş Kanalı’ndan geçişine izin verilmesi konusunda sorulara yanıt verdi. Açıklamada herhangi bir ülke ya da gemi ismi belirtilmezken, kanal yönetimi uluslararası anlaşmaların gerekliliklerini yerine getirdiklerini belirtti. İdare, Süveyş Kanalı’nın en önemli deniz geçiş yollarından biri olarak konumunu korumasını sağlayan temel güvencelerden birinin Konstantinopolis Anlaşması olduğunu vurguladı. Açıklamada, kanalın savaş gemilerinin geçişi için özel prosedürlere tabi olduğu ve 1888’de imzalanan bu anlaşmanın Süveyş Kanalı’nın uluslararası kullanım koşullarını belirlediği ifade edildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.