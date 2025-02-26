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        Haberler Dünya İsrail Şam'ın güneyini vurdu | Dış Haberler

        İsrail Şam'ın güneyinde bulunan Dera kırsalına saldırı düzenledi

        İsrail Hava Kuvvetleri, Şam'ın güneyinde bulunan Dera kentinin kırsalına yönelik saldırı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 00:16 Güncelleme: 26.02.2025 - 01:09
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        İsrail Şam'ın güneyini vurdu
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        İsrail Hava Kuvvetleri, Şam'ın güneyinde yer alan Dera kentinin kırsal kesimlerine yönelik saldırı gerçekleştirdi.

        Suriye basınına göre, Dera kentinin İzra ilçesindeki askeri tesis hedef alındı.

        İsrail Kamu Yayın Kurumu (KAN) hedef alınan askerî tesisin, Beşar Esad zamanında inşa edildiğini bildirdi.

        Saldırıların ardından açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyinin Lübnan'ın güneyi gibi olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

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