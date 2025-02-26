İsrail Şam'ın güneyini vurdu

İsrail Şam'ın güneyinde bulunan Dera kırsalına saldırı düzenledi
İsrail Hava Kuvvetleri, Şam'ın güneyinde bulunan Dera kentinin kırsalına yönelik saldırı gerçekleştirdi.
İsrail Hava Kuvvetleri, Şam'ın güneyinde yer alan Dera kentinin kırsal kesimlerine yönelik saldırı gerçekleştirdi.
Suriye basınına göre, Dera kentinin İzra ilçesindeki askeri tesis hedef alındı.
İsrail Kamu Yayın Kurumu (KAN) hedef alınan askerî tesisin, Beşar Esad zamanında inşa edildiğini bildirdi.
Saldırıların ardından açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyinin Lübnan'ın güneyi gibi olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.