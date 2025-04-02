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        Haberler Dünya İsrail Şam'ı hedef aldı | Dış Haberler

        İsrail Şam'a ve Hama'ya saldırı düzenledi

        İsrail, Şam'ın Berze beldesinde bulunan bir binanın çevresine saldırı düzenlerken, söz konusu binanın bilimsel araştırma merkezi olarak kullanıldığı iddia edildi. İsrail'in ayrıca, Hama çevresine hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.04.2025 - 21:34 Güncelleme: 02.04.2025 - 21:53
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        İsrail Şam'ı hedef aldı
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        İsrail, Şam'ın Berze beldesinde bulunan bir binanın çevresine saldırı düzenlerken, söz konusu binanın bilimsel araştırma merkezi olarak kullanıldığı iddia edildi.

        Reuters'a göre, İsrail ayrıca, Hama çevresine hava saldırısı düzenlendi. El Cezire, hava saldırısının askeri hava üssüne gerçekleştiğini iddia etti.

        İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

        Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

        Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

        Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

        İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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