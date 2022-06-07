İsrail'den Şam'a hava saldırısı

AA

Suriye'deki Esad rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.18'de Şam'ın güneyinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

AA'nın haberine göre; Esad rejimi, İsrail'in 20 Mayıs'ta Şam'ın güneyine, 13 Mayıs'ta Hama'nın Mısyaf bölgesine saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü.

İsrailli yetkililer ise genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsraili iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.