Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti

        İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu 2 Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 22:43 Güncelleme: 08.09.2025 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda 14 yaşındaki Filistinli 2 çocuğu öldürdü, 4 kişiyi ise yaraladı.

        Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir, Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli 2 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

        Bekir, İsrail askerlerinin açtığı ateşte 14 yaşındaki Muhammed Sari Alavine ile 14 yaşındaki İslam Abdulaziz Nuh Mecarime'nin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 4 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

        Filistin Kızılayı da İsrail askerlerinin kovaladığı 12 yaşındaki kız çocuğu ile karnından yaralanan 22 yaşındaki bir Filistinlinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

        WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde ise İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'ndaki evlerine giderek eşyalarını almak isteyen bir grup Filistinliyi El-Bişr Mahallesi'nde kuşattığı belirtildi.

        İsrail askerlerinin, alıkoyduğu çok sayıda Filistinliyi kampta kışlaya çevirdiği noktalara götürdüğü aktarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek
        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Habertürk Anasayfa