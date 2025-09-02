Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail saldırısında 1 gazeteci daha hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail saldırısında 1 gazeteci daha hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bir Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gazetecinin, Foto Muhabiri olarak çalışan Resmi Cihad Salim olduğu ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 18:24 Güncelleme: 02.09.2025 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail saldırısında 1 gazeteci daha hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.

        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada Foto Muhabiri olarak çalışan Resmi Cihad Salim'in İsrail saldırılarında Gazze'de yaşamını yitirdiği belirtildi.

        İsrail ordusunun soykırım yaptığı ve gazetecileri doğrudan hedef aldığı Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 248'e çıktığı aktarıldı.

        İsrail'in Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef alması en güçlü şekilde kınandı.

        Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Federasyonu ile tüm gazetecilik kuruluşlarına Filistinli gazeteci ve medya çalışanlarına yönelik suçları kınama çağrısı yapıldı.

        İsrail'in işlediği "iğrenç ve vahşi" olarak nitelenen bu suçlardan İsrail ile ABD yönetiminin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.

        Uluslararası toplum ve kuruluşlara İsrail'in suçlarını durdurma ve bu suçlardan sorumlu tutularak hesap vermesini sağlama çağrısında bulunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        İlkay Gündoğan G.Saray için İstanbul'da!
        İlkay Gündoğan G.Saray için İstanbul'da!
        2 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        2 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Barış Alper kalıyor!
        Barış Alper kalıyor!
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Habertürk Anasayfa