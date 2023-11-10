Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ortadoğu "İsrail saldırılarını Batı Şeria'ya taşıdı" iddiası

        "İsrail saldırılarını Batı Şeria'ya taşıdı" iddiası

        Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını işgal altındaki Batı Şeria'ya taşıdığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 01:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 01:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsrail saldırılarını Batı Şeria'ya taşıdı" iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail güçlerinin, önceki geden bu yana 14'ü Cenin'de olmak üzere Batı Şeria'nın farklı kentlerinde 18 kişiyi birden öldürmesinin ardından Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne tarafından yazılı açıklama yapıldı.

        Filistin haber ajansı WAFA'dan verilen açıklamada, Ebu Rudeyne, "İsrail hükümeti, Gazze'de ve Kudüs dahil Batı Şeria'da halkımıza yönelik kapsamlı savaşının dozunu artırıyor." ifadesini kullandı.

        "İSRAİL, FİLİSTİN MESELESİNİ TASFİYE ETMEYİ AMAÇLIYOR"

        Ebu Rudeyne, "İsrail, Gazze'de Filistin halkına yönelik kapsamlı saldırısını Batı Şeria'ya taşıdı ve onlarca Filistinliyi öldürdü ve yaraladı. İsrail bu kapsamlı savaşında daha çok Filistinliyi öldürmeyi, tehcir etmeyi ve Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        ABD'nin, "İsrail'in nefsi müdafaada bulunduğu" şeklindeki tutumuna da değinen Ebu Rudeyne, "Cenin kentinin ve mülteci kampının füzelerle ve uçaklarla vurulması, kadın ve çocuk onlarca kişinin öldürülmesi nefsi müdafaaya mı giriyor yoksa vahşi saldırı, soykırım ve cinayete mi?" sorusunu sordu.

        Ebu Rudeyne, düzenlenmesi planlanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği zirvelerinde İsrail'in saldırılarının ve işlediği suçların boyutuna denk düşecek kararlar alınması çağrısı yaptı.

        Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, İsrail güçlerinin, önceki geceden bu yana başta Cenin olmak üzere Filistin halkına karşı işlediği suçları şiddetle kınadı.

        Açıklamada, İsrail güçlerinin, dünyanın Gazze'de yaşanan savaşla ve bunun yıkıcı etkileriyle meşgul olmasından istifade ederek, Batı Şeria ve Kudüs'te ırkçı sömürge planlarını uygulamaya koyduğu aktarıldı.

        Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, işgal yönetiminin, Gazze ve Batı Şeria'daki halkı toplu cezalandırmaya tabi tuttuğunun ve güç kullanarak sömürgeci çıkarlarına hizmet edecek yeni değişiklikleri dayattığının altı çizildi.

        İsrail askerleri, 14'ü Cenin'de olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde önceki geceden bu yana 18 Filistinliyi öldürmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fenerbahçe Bulgaristan'da kayıp!
        Fenerbahçe Bulgaristan'da kayıp!
        Kayıp iş insanının otomobili bulundu
        Kayıp iş insanının otomobili bulundu
        Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti
        Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti
        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        Avrupa serisi de sona erdi
        Avrupa serisi de sona erdi
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        "Tükenmişlik sendromu"
        "Tükenmişlik sendromu"
        Karaman'da 4 ay arayla yine can aldı!
        Karaman'da 4 ay arayla yine can aldı!
        İflas!
        İflas!
        TFF, 14 sayfalık tutanakları yayınladı!
        TFF, 14 sayfalık tutanakları yayınladı!
        Brand Week Istanbul'da 'Kızılcık Şerbeti' oturumu
        Brand Week Istanbul'da 'Kızılcık Şerbeti' oturumu
        İstanbul'da şehir içinde neresi rezerv alan olur?
        İstanbul'da şehir içinde neresi rezerv alan olur?
        Borsanın yeni belalısı mı oldu?
        Borsanın yeni belalısı mı oldu?
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Habertürk Anasayfa