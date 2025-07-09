İsrail saldırılarında 44 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların ve insani yardım bekleyenlerin de bulunduğu en az 44 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda zorla yerinden edilenlerin sığındığı çadır ile Filistinlilere ait evleri hedef aldı.

REKLAM advertisement1

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampında Filistinli bir aileye ait evi bombaladı.

Saldırı sonrası yangın çıkan binada ve bitişiğindeki binalar ile çevresindeki çadırlarda bulunan çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

REKLAM

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde 3 ev bombalandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kenti ile Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarında Filistinlilere ait 3 evi bombaladı.

Saldırıda bir baba ile oğlunun da aralarında bulunduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde sivillerin sığındığı çadırlar bombalandı

İsrail ordusu ayrıca insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında Attar kavşağı yakınlarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları hedef aldı.

Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki Nemsavi bölgesinde bir çadırı hedef aldığı saldırıda ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Heva semtinde bir grup sivili hedef aldığı hava saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. REKLAM Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yardım bekleyen kalabalığa İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. İsrail'in Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nin yanı sıra güneydeki Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin çadırını ve Gazze'nin orta kesimindeki En-Nusayrat'ın kuzeyinde bir grup sivili hedef aldığı hava saldırılarında 3 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in Gazze şehrinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda Şebir ailesinin evini hedef aldığı hava saldırısında, biri fetüs olmak üzere 4 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesindeki Asda kenti yakınlarında sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda da ikisi çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi.