Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Refah'ta evi bombaladı: 4 Filistinli öldü

        İsrail, Refah'ta evi bombaladı: 4 Filistinli öldü

        İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi bombalaması sonucu 1'i çocuk 4 Filistinli öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 06:49 Güncelleme: 16.04.2024 - 06:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail, Refah'ta evi bombaladı: 4 Filistinli öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail savaş uçakları, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.

        Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Ebu Libde ailesine ait evin bombalanması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

        İSRAİL ORDUSU GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNDE BİR CAMİYİ BOMBALADI

        İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında bulunan Fahura Şehitleri Camisi'ni de bombaladı. Bombalama sonucu ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

        Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile 9 yaralı Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesine getirildi.

        Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentine giren İsrail ordusuna ait araçlar yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu kuşatarak ateş açtı.

        İsrail ordusunun kara saldırısıyla eş zamanlı olarak Beyt Hanun'da elektrik ve internet kesildi.

        GAZZE'DE YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLERİN SON SIĞINAĞI REFAH

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

        Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

        İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

        İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 797 Filistinli öldürüldü, 76 bin 464 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
        #Filistin
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam
        İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam
        Hafif ticari araç dereye devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
        Hafif ticari araç dereye devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
        İran'ın kullandığı füzenin özellikleri
        İran'ın kullandığı füzenin özellikleri
        "Füzelerin hedefe varmaması amaçlandı"
        "Füzelerin hedefe varmaması amaçlandı"
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Yurt genelinde hava sıcaklığı artacak
        Yurt genelinde hava sıcaklığı artacak
        Dört dörtlük Cimbom!
        Dört dörtlük Cimbom!
        Mahalle bekçisi ile 2 kişiyi bıçaklamıştı
        Mahalle bekçisi ile 2 kişiyi bıçaklamıştı
        Beşiktaş'tan Santos ve Çalımbay açıklaması!
        Beşiktaş'tan Santos ve Çalımbay açıklaması!
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Habertürk Anasayfa