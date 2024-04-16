İsrail, Refah'ta evi bombaladı: 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Ebu Libde ailesine ait evin bombalanması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında bulunan Fahura Şehitleri Camisi'ni de bombaladı. Bombalama sonucu ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

İsrail ordusunun kara saldırısıyla eş zamanlı olarak Beyt Hanun'da elektrik ve internet kesildi.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 797 Filistinli öldürüldü, 76 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.