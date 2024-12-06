Cumhurbaşkanı Erdoğan&rsquo;ı İsrail ile ticaretin kesilmesi y&ouml;n&uuml;nde protesto eden 9 gen&ccedil; i&ccedil;in tahliye kararı verildi. NE OLMUŞTU? Protesto g&ouml;sterisi yapan 9 kişi &ldquo;Cumhurbaşkanına hakaret&rdquo; su&ccedil;undan g&ouml;zaltına alınmıştı. Protestocular, 3 g&uuml;nl&uuml;k bir g&ouml;zaltı s&uuml;recinin ardından 2 Aralık ta, Toplantı, G&ouml;steri Y&uuml;r&uuml;y&uuml;şleri Kanunu na muhalefetten mahkemece tutuklanmıştı. &ldquo;Soykırımcılarla işbirliği yapanları TRT Forumuna davet ediyorlar&rdquo; s&ouml;ylemleri ile &ldquo;Free Free Palestine&rdquo; şeklinde slogan atmanın kuvvetli su&ccedil; ş&uuml;phesi olduğu tutuklamaya sevk yazısında yer almıştı. Tutuklu 9 kişinin tahliyesi karar verildi.