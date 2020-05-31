İsrail polisinin zihinsel engelli Filistinliyi şehit etmesi protesto edildi - KUDÜS

AA

Batı Kudüs'teki Hamashbir Meydanı'nda toplanan göstericiler, 32 yaşındaki zihinsel engelli İyad Hayri Hallak'ın İsrail polisince şehit edilmesini protesto etmek için Yafa Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında, "Filistinlilerin hayatları önemlidir", "İyad için adalet", "Filistinli olmak suç değildir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, daha sonra Batı Kudüs'teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezinin önüne geldi. Polis şiddetine tepki gösteren göstericiler sık sık "Şiddete, adaletsizliğe, faşist polise hayır", "Şiddet varsa adalet yoktur" sloganları attı.Gösteriye katılan İsrailli aktivist Tamar Schneck, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin 50 yılı aşkın süredir İsrail polisinin şiddetine maruz kaldığını söyledi. ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdiğine işaret eden Schneck, "Filistinlerin maruz kaldığı şiddetin kabul edilemez olduğunu ve polis şiddetinin tüm dünyada görüldüğünü dile getirmek için bu gösteriye katıldım." ifadesini kullandı.Zihinsel engelli İyad Hayri Hallak (32),bu sabah Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti."Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.