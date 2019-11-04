İsrail polisinin silahsız Filistinliyi sırtından vurma görüntüleri yayımlandı

04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsrail Hükümeti, bir polis memurunun, geçen yıl işgal altındaki Batı Şeria yakınlarında bulunan kontrol noktasından geri çevrilen silahsız bir Filistinliyi sırtından vurarak yaralamasıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve polis memuruyla ilgili kararın yakında açıklanacağını duyurdu. Bir İsrail televizyonu olay anının sızdırılan görüntüsünü yayımladı.
Channel 13 adlı yerel kanalın yayımladığı polislere ait cep telefonuyla çekilmiş videoda kadın polis memuru, kimliği belli olmayan Filistinliyi kontrol noktasından geri döndürüyor.
Filistinli adam ellerini havaya kaldırarak geri dönüp yürürken, polis memurları Arapça olarak "Git" diye arkasından bağırıyor. 20 saniye kadar sonra sırtından vurulan adam bağırarak yere yığılıyor.
https://twitter.com/yishaiporat/status/1190689522859880449
Channel 13 ucunda sünger olan bir mermiyle vurulduğu belirtilen Filistinlinin yarasının ağır olmadığını aktardı.
İsrail polisi bu mermileri protestocuları dağıtmak için kullanılıyor. Mermilerin kafaya isabet etmesi durumunda ise ölümcül olabileceği belirtiliyor.
İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre İsrail Adalet Bakanlığı, davayla ilgili olarak dört duruşma yapıldığını duyurdu. Bakanlık, polis memuruyla ilgili kararın ne zaman açıklanacağı konusunda bilgi vermedi.
İsrail polisinden yapılan açıklamada da olayın açığa çıkmasından sonra polis memurunun daha önce görev yaptığı İsrail ordusuna geri döndüğünü, olay sırasında barikatta olan diğer dört polis memurunun da başka yerlerde görevlendirildiğini açıkladı.
Açıklamada, olayın İsrail polisinin uygulamalarını temsil etmediği öne sürüldü.
İsrail gazetesi Haaretz Mayıs 2018'de El Zaim kapısında yaşanan olayın ardından 20'li yaşlardaki bir kadın polis memurunun gözaltına alındığını duyurmuştu.
Gazeteye göre Kudüs Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yargıç Elad Persky, polis memurunun Filistinli adamı "muhtemelen bir çeşit eğlence için" vurduğunu söyledi.
Haaretz, olayın aynı kontrol noktasındaki polis memurlarının bir Filistinliyi sebepsiz yere dövmesiyle ilgili başka bir soruşturma sırasında tesadüfen ortaya çıktığını bildirmişti.
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