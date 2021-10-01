İsrail polisinin ateş açarak öldürdüğü Filistinli kadın geride gözü yaşlı eş ve çocuklar bıraktı

Huzeyme'nin işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesindeki evinde büyük bir hüzün hakim.
AA muhabirine konuşan Huzeyme'nin 11 yaşındaki kızı Tülin dün sabah yaşanan olayın ve annesini kaybetmiş olmanın şokunu henüz atlatamamış durumda.
Annesini Kudüs'te yere düşmüş olduğu bir fotoğraftan tanıdığını, üzerinde sabah evden çıkarken giydiği kıyafetin olduğunu belirten küçük Tülin, "Annemi çok seviyorum. Babam, annemin şehit olduğunu söyledi. Onu çok özledim. Allahım, eve dönsün, lütfen." diyerek göz yaşı döküyor.
- "Direkt öldürdüler"
Dört çocuk annesi İsra'nın eşi Muhammed Huzeyme ise İsrail polisinin hayat arkadaşını, kendileri için hiçbir tehlike oluşturmadığı halde soğukkanlı bir şekilde infaz ettiğini söyledi.
"Onu gözaltına alabilir ya da tehlikeli olduğunu düşünüyorlarsa etkisiz hale getirebilirlerdi. Ancak hiçbirini yapmayıp direkt öldürdüler." diyen Huzeyme, eşinin evini, çocuklarını seven iyi bir insan olduğunu, Kudüs Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü, hayatında sıkıntılı bir durumun olmadığını anlattı.
"Allah ona rahmetiyle muamele etsin. Bize de onun ayrılığına dayanma gücü versin." diyen Huzeyme, İsrail'in eşi ile ilgili "bıçaklama girişimi" iddiasının kesinlikle doğru olmadığını vurguladı.
- Filistinlilere yönelik infazlar gerçekleştiriliyor
Filistin Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise Huzeyme'ye bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açıldığı yönündeki İsrail açıklamasının doğru olmadığı ifade edildi.
Açıklamada İsrail güçlerinin, Filistinlilere yönelik meydanlarda infazlar gerçekleştirdiği, yayınlanan verilerin Filistinlilerin yaşadığı insani felaketin boyutlarını tam olarak yansıtmadığı kaydedildi.
Kudüs Üniversitesi'nde öğrenci olan; Tülin, Amir (8), Verd (5) ve Tim'in (3) annesi İsra Huzeyme dün sabah İsrail güçleri tarafından ateş açılarak öldürülmüştü.
İsrail polisi ise Filistinli kadının, Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın "Silsile (Zincirli) Kapısı’nda duran polislere keskin bir cisimle saldırı girişiminde bulunduğunu" ileri sürmüştü.
İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!