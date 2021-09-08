İsrail polisinden Filistinli göstericilere müdahale: 4 yaralı

AA

Akşam saatlerinde Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda toplanan onlarca Filistinli, İsrail’in cezaevlerindeki tutuklulara baskılarını protesto etmek ve tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

Mescid-i Aksa’da kılınan yatsı namazından sonra Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplanan bir grup Filistinli genç de tutuklulara destek sloganları atarak, tekbir getirdi.

POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ

İsrail polisi, Şam Kapısı’nda toplanan Filistinli göstericilerin uzun süre kalmasına izin vermedi.

Atlı polisler ile toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) hazır bulunduğu bölgede, polisler Filistinli göstericileri dağıttı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin göstericilere ses bombası attığı ve plastik mermi kullandığı belirtildi.

Açıklamada, polislerin müdahalesinde 2 Filistinlinin plastik mermiyle, 1 Filistinlinin ses bombasıyla, 1 Filistinlinin de darp sonucu yaralandığı kaydedildi.

Polisin müdahalesi sonucu Filistinli gençler Şam Kapısı’ndan Sahire Kapısı’na kadar tekbir getirerek ve sloganlar atarak uzaklaştı.

Ayrıca Şam Kapısı’ndan Sahire Kapısı’na uzanan Kanuni Sultan Süleyman Caddesi boyunca polis ile göstericiler arasında kovalamaca yaşandı.

Şam Kapısı’ndaki gerginlik devam ediyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli tutuklulara yönelik "Nazi suçları" işlediğini belirterek, uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruması için devreye girme çağrısında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik bir tünel kazdıklarını bildirmişti.

İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olan Gilboa Hapishanesi, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004'te açılmıştı.