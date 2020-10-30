İsrail polisinden Doğu Kudüs'te Macron'u protesto eden Filistinlilere müdahale

Filistinliler cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'da Macron'un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmasını ve İslam karşıtı tutumunu protesto etmek için gösteri düzenledi.

Göstericiler daha sonra Mescid-i Aksa'dan çıkarak Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçti.

İsrail polisi, tekbir getirerek yürüyen Filistinlilere müdahale etti.

Mescid-i Aksa'nın da içinde yer alan Eski Şehir bölgesindeki bazı sokaklara barikatlar kuran İsrail polisi, göstericileri dağıtmaya çalıştı.

İsrail polisi, cuma namazından önce de Eski Şehir'in bazı kapılarına barikatlar kurarak cemaatin Mescid-i Aksa'ya giden sokaklara ulaşmasını engellemeye çalışmıştı.

Filistinliler, Eski Şehir'in en önemli kapılarından Şam Kapısı'nda barikatı aşarak Mescid-i Aksa'ya ulaşmayı başarmıştı.