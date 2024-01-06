Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail polisi savaş karşıtı Yahudilerin gösterilerine müdahale etti

        İsrail polisi savaş karşıtı Yahudilerin gösterilerine müdahale etti

        Kudüs ve Tel Aviv'de, savaş karşıtı Yahudilerin düzenlediği gösterilere müdahale eden İsrail polisi 2 göstericiyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 23:48 Güncelleme: 06.01.2024 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İsrail hükümetini Gazze'de katliam yapmakla suçlayan Yahudi aktivistler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun ve Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının önünde toplanarak iki ayrı gösteri düzenledi.

        • 2

          Yaklaşık yüzer kişinin katıldığı gösterilerde aktivistler ellerinde İbranice, Arapça ve İngilizce "Gazze'yi bombalamayı durdurun", "Gazze'de çocuklar var", "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

        • 3

          Kudüs'te toplanan göstericiler savaş karşıtı sloganlar attı ve ateşkes çağrısında bulundu.

        • 4

          Göstericiler ellerinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde öldürdüğü bazı Filistinli sivillerin fotoğraflarını taşıdı.

        • 5

          Gruba müdahale eden İsrail polisi bazı aktivistleri darp ederek bir kişiyi gözaltına aldı. Polis göstericilerin ellerindeki Gazze'de öldürülen sivillerin fotoğraflarına el koydu.

        • 6

          Tel Aviv'deki gösteriye de müdahale eden İsrail polisi bazı göstericileri darp edip bir kişiyi gözaltına aldı.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin 3 büyükşehir adayı belli oldu
        AK Parti’nin 3 büyükşehir adayı belli oldu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        İsias Otel sahibinden ilginç savunma
        İsias Otel sahibinden ilginç savunma
        Refüjü aşıp otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
        Refüjü aşıp otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
        "Yıldız gibi parlıyor"
        "Yıldız gibi parlıyor"
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        Blinken Türkiye'de
        Blinken Türkiye'de
        Svensson, Kartal oluyor!
        Svensson, Kartal oluyor!
        Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci evinde ölü bulundu
        Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci evinde ölü bulundu
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        "Bayern Münih sistemini kuruyoruz"
        "Bayern Münih sistemini kuruyoruz"
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ayla Algan'a veda edildi
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa