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        Haberler Dünya İsrail polisi Netanyahu'nun oğluna diplomatik pasaport soruşturmasında "Dışişleri Bakanlığı'nı bastı" | Dış Haberler

        İsrail polisi Netanyahu'nun oğluna diplomatik pasaport soruşturmasında "Dışişleri Bakanlığı'nı bastı"

        İsrail polisinin, önceki Dışişleri Bakanı Eli Cohen döneminde aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlunun bulunduğu, gerekli koşulları karşılamayan isimlere diplomatik pasaport verildiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmada, bakanlık ofisindeki bazı evraklara el koyduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:14 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:14
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        İsrail'de 'diplomatik pasaport' tartışması
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        Kanal13'ün haberine göre, gizli soruşturma kapsamında polisin ilgili birimi, sabah saatlerinde Batı Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı binasındaki ofislere baskın düzenledi. Polis kaynakları, önceki Dışişleri Bakanı döneminde Yair Netanyahu ve Likud Partisi'nden yerel yöneticilere usulsüz diplomatik pasaport verildiği gerekçesiyle bazı dokümanlara el koyulduğunu paylaştı.

        Polis sözcülüğü, konuyla ilgili gizli soruşturmanın birkaç hafta önce açıldığını duyurdu ancak soruşturmanın hangi isimleri kapsadığını açıklamadı.

        Haaretz gazetesinin haberine göre, Başbakan'ın çocukları ancak 18 yaşına kadar diplomatik pasaport alabiliyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, mayıs ayında "ulusal güvenlik" gerekçesiyle diplomatik pasaport alanların sadece yüzde 3'lük listesini yayınlamış, bunlar arasında Yair Netanyahu da yer alıyor.

        Dönemin Dışişleri Bakanından açıklama

        Enerji Bakanlığı görevini sürdüren eski Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmaya tepki göstererek, "savaşın zirveye çıktığı dönemde, kişisel çıkarını düşünen tarafların pasaport konusunu kullanmaya çalıştığını ve bu konuda birçok yalan haber yapıldığını" ileri sürdü. Yerel yöneticilerin diplomatik pasaportları alma hakkı bulunduğunu savunan Cohen, muhalefetteki Tel Aviv Belediye Başkanı'nın da ocak ayında diplomatik pasaport aldığını ifade etti.

        Haaretz gazetesi, Başbakan'ın oğlu Yair Netanyahu'ya usullere aykırı biçimde diplomatik pasaport çıkartıldığı iddiasını yakın zamanda ortaya atmıştı. Yair Netanyahu, 7 Ekim'de İsrail ordusunun seferberlik çağrısına katılmayıp Miami'de kalmaya devam etmesi, İsrail istihbaratının burada kendisine koruma sağlaması ve sosyal medyada tartışmalı paylaşımlarıyla İsrail basınında sıkça gündeme geliyor.

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