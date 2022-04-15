İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın: 117 yaralı

Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi ayrıca Aksa'da bulunan Filistinlileri darbetti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin kullandığı kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve uyguladıkları darp nedeniyle 90 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Filistinli sağlık ekiplerinin sonradan yaptığı açıklamada yaralı sayısının 117'ye yükseldiği belirtildi.