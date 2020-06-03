İsrail polisi Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'ye destek gösterisini engelledi

İsrail'in geçen hafta gözaltına aldığı Şeyh Sabri'ye desteklerini göstermek isteyen Filistinliler, hafta başından bu yana yapılan çağrılara uyarak işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evinin önünde toplandı.

Ancak destek gösterisi, İsrail polisinin engeline takıldı. Şeyh Sabri'nin evinin önünde toplanan Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı.

İsrail polisi, Filistinli gruptan 3 kişiyi gözaltına alırken, 10 kişiye de ifade tebligatı verdi.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Şeyh Sabri, 29 Mayıs'ta İsrail polisi tarafından evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Yafa (El Halil) Kapısı'nda bulunan polis merkezine götürülerek kısa süre gözaltında tutulan Şeyh Sabri, "halkı İsrail'e karşı tahrik etmek ve kışkırtmak" iddiasıyla suçlanmıştı.

Bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verilen Şeyh Sabri aynı gün serbest bırakılırken, çarşamba (bugün) günü yeniden ifade vermeye gelmesi istenmişti.