İsrail polisi Kudüs’te 15 yaşındaki Filistinli bir öğrenciyi yaraladı



İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinli bir öğrenciyi plastik mermiyle yaraladı.

Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisleri işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki İseviyye Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Açıklamada, polisin baskını sırasında okul bahçesinde olan 15 yaşındaki Muhammed Avni Atiyye'nin plastik mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Filistinli çocuğun tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan Vadi Hilve Enformasyon Merkezi, Fetih Hareketi'nin Kudüs’teki sorumlularından olduğu ifade edilen 3 Filistinlinin Ürdün’e geçişleri sırasında İsrail polisince gözaltına alındığını duyururken, bir imamın da işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina Mahallesi'nde gözaltına alındığını açıkladı.