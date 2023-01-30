Kudüs'te 9 Filistinli gözaltına alındı

AA

Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanina beldesinde 8 Filistinlinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Bölgedeki bir görgü tanığına göre, İsrail polisi, Mescid-i Aksa yakınındaki Silvan beldesinde de 16 yaşındaki Filistinliyi gözaltına aldı.

Yine görgü tanıklarına göre, Kudüs'ün güneyindeki Cebel Mukebbir beldesinde İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında olaylar çıktı. İsrail güçleri, Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz bombası kullandı, havaya mermi sıktı.

İSRAİL'İN CENİN SALDIRISINDAN SONRA DOĞU KUDÜS'TE 2 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında, aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde dün düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesi'nde de bugün düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralanmıştı. İsrail polisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO