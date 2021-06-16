İsrail polisi Filistinli aktivist Hanadi el-Halavani'yi gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Halavani, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polislerince gözaltına alındı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Halavani'nin çok sayıda polis tarafından gözaltına alınmaya çalışıldığı görüldü.

Hakkında gözaltı emri bulunup bulunmadığını soran Halavani'yi İsrail güçleri zorla bölgedeki polis merkezine götürdü.

Daha önce Mescid-i Aksa'dan 6 ay uzaklaştırma cezası alan Halavani, bugün uzaklaştırma cezasının sona ermesinin ardından ilk defa Harem-i Şerif'e girebilmişti.

İsrail polisleri, dün akşam da Halavani'nin Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cevz Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlemiş ve eşini gözaltına almıştı.