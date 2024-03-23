İsrail ordusunun Şifa Hastanesine düzenlediği baskında 170'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu güçleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Şifa Hastanesi bölgesindeki "operasyonlarının" devam ettiği aktarıldı.

Hastane ve çevresine 18 Mart'tan bu yana devam eden baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 800'ün üzerinde kişinin "sorgulandığı" belirtildi. REKLAM Netanyahu'dan ABD'ye çıkış: Refah'a tek başımıza gireriz Haberi Görüntüle İsrail ordusunun Gazze'nin merkezinde ve güneyindeki Han Yunus kentinin El-Karara bölgesinde de saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.

ŞİFA HASTANESİNE İSRAİL BASKINI İsrail ordusu, 18 Mart'ta Şifa Hastanesine baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı. Daha önce de birçok kez İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi çevresinde İsrail ordusunun yoğun saldırıları devam ediyor.