Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail ordusunun Şifa Hastanesine düzenlediği baskında 170'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail ordusunun Şifa Hastanesine düzenlediği baskında 170'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail ordusunun 18 Mart'tan bu yana Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında 170'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 13:34 Güncelleme: 23.03.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail ordusunun hastane baskınında çok sayıda kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu güçleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Şifa Hastanesi bölgesindeki "operasyonlarının" devam ettiği aktarıldı.

        Hastane ve çevresine 18 Mart'tan bu yana devam eden baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 800'ün üzerinde kişinin "sorgulandığı" belirtildi.

        REKLAM
        Netanyahu'dan ABD'ye çıkış: Refah'a tek başımıza gireriz
        Haberi Görüntüle

        İsrail ordusunun Gazze'nin merkezinde ve güneyindeki Han Yunus kentinin El-Karara bölgesinde de saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.

        ŞİFA HASTANESİNE İSRAİL BASKINI

        İsrail ordusu, 18 Mart'ta Şifa Hastanesine baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

        Daha önce de birçok kez İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi çevresinde İsrail ordusunun yoğun saldırıları devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #gazze
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        Netanyahu'dan ABD'ye çıkış: Refah'a tek başımıza gireriz
        Netanyahu'dan ABD'ye çıkış: Refah'a tek başımıza gireriz
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Benzeri bulunmayan bitki türü! İsmi: Adanus...
        Benzeri bulunmayan bitki türü! İsmi: Adanus...
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        Habertürk Anasayfa