İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 22 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Ebu Husayra Caddesi'nde et-Terturi ailesine ait evi hedef alması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde, İsrail savaş uçaklarının Hicazi ailesine ait evi bombalaması sonucu 2 Filistinli kadın hayatını kaybetti, yaralanan ve enkaz altında kalanlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah kentinin doğusundaki Cenine Mahallesi'nde, İsrail savaş uçaklarının "Hatib" ailesine ait evi hedef alması nedeniyle en az 4 Filistinli öldü, birçoğu da yaralandı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 454 Filistinli öldürüldü, 77 bin 575 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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