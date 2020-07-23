AA

İsrail ordusu, Suriye'ye düzenlenen hava saldırısında bir Hizbullah üyesinin öldürülmesinin ardından Lübnan sınırındaki birliklere takviye kuvvet gönderildiğini açıkladı.

Ordunun yazılı açıklamasında, "Yapılan durum değerlendirmesinin ardından Kuzey Komutanlığına seçkin piyadeler gönderilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kararın, pazartesi Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına düzenlenen ve biri Hizbullah üyesi olmak üzere 5 kişinin öldüğü saldırının ardından gelmesi dikkati çekti.

Beşar Esad rejimi, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylerken, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.