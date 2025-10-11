Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine hava saldırısı | Dış Haberler

        İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

        İsrail ordusu bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 06:24 Güncelleme: 11.10.2025 - 06:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki el-Musaylih beldesini hedef aldığı belirtildi. AA'nın Lübnan basınına dayandırdığı habere göre;

        İsrail ordusunun 10'dan fazla kez hedef aldığı bölgede şiddetli patlamaların meydana geldiği ve endüstriyel tesislerde büyük yıkımın oluştuğu aktarıldı.

        Hedef alınan bölgede buldozerlerin bulunduğuna işaret edilen haberlerde, Musaylih-Neccariye kara yolunun kapandığı kaydedildi.

        Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısının hedef alındığı iddia edildi. Açıklamada, "Hizbullah'ın altyapısını yeniden inşa etmek için kullandığı" iddia edilen araçların hedef alındığı öne sürüldü. Hizbullah'ın bölgedeki varlığı ve faaliyetlerinin İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkesi ihlal ettiği savunuldu.

        REKLAM

        İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te yaptığı ateşkes anlaşmasını neredeyse günlük düzenlediği saldırılarla ihlal ediyor. Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 283 kişi öldü, 630 kişi yaralandı.

        Hizbullah ile İsrail arasında Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar 2024'te şiddetlenmişti. İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.

        Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen bölgedeki 5 noktada işgalini sürdürüyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #lübnan
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        At izi ele verdi!
        At izi ele verdi!
        Aslıhan'ın ölümü davasında yeni gelişme
        Aslıhan'ın ölümü davasında yeni gelişme
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Dört büyüklerden dev borç!
        Dört büyüklerden dev borç!
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Habertürk Anasayfa