İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait mevzilerin topçu atışıyla hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırıların Gazze'den gönderilen "yanan balonlara" misilleme olarak yapıldığı aktarıldı.

AA'nın haberine göre; saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait gözlem noktası vurulurken, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtiliyor.