İsrail ordusuna ait bir İHA Lübnan topraklarına düştü

İsrail ordusu, kendisine ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan topraklarına düştüğünü açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orduya ait bir İHA'nın rutin aktivite sırasında teknik arıza sonucu Lübnan topraklarına düştüğünü belirtti.

Olay sonrası bilgi sızma konusunda endişelerinin olmadığını dile getiren Adraee, İHA'nın neden Lübnan hava sahasında uçtuğuna dair bilgi vermedi.