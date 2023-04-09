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İsrail ordusu Suriye'yi vurdu

İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Suriye'den roket atıldığı iddiasıyla bazı noktaları vurduğu bildirildi.

Giriş: 09.04.2023 - 04:34 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail ordusu Suriye'yi vurdu
AA

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yeniden roketlerin fırlatıldığı belirtilerek, "Misilleme olarak Suriye'yi şu an vuruyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre de Suriye'den Golan Tepeleri'nin güneyindeki Netur ve Avni Eitan'a 3 roket fırlatıldı.

Haberde, iki füzenin açık alana düştüğü, üçüncü füzenin ise Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

İsrail ordusu, dün akşam yaptığı açıklamada, Suriye'den Golan Tepeleri'ne 3 roket fırlatıldığını, roketlerden birinin Golan Tepeleri'nin güneyindeki boş araziye düştüğünü ifade etmişti.

Belirli aralıklarla egemenliğindeki topraklara Suriye'den roket atıldığını ileri süren İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla Suriye ordusuna ait noktaları hedef alıyor.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Fotoğraf: AA

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