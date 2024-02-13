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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi

        İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde birçok Hizbullah hedefine hava saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 19:38 Güncelleme: 13.02.2024 - 19:39
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        İsrail'den Hizbullah'a hava saldırısı
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        İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyindeki saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, İsrail uçaklarının kısa bir süre önce Lübnan’ın güneyinde 7 farklı bölgeye saldırı gerçekleştirdiği, bunlar arasında Hizbullah üyelerinin bulunduğu askeri yerleşkeler ve gözetleme noktasının da yer aldığı belirtildi.

        Gün boyunca Lübnan’ın güneyindeki birçok noktaya topçu atışı yapıldığı da kaydedildi.

        İsrail ordusunun saldırıları, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine gün içinde düzenlediği saldırıda Kiryat Şmona kentine isabet eden roketlerin 2 İsraillinin yaralanmasına yol açmasının ardından geldi.

        Hizbullah, Kiryat Şmona kentindeki polis merkezi ile Hunin Kalesi bölgesinde İsrail askerlerinin toplanma noktasının "uygun silahlarla" hedef alındığını ve atışların isabetle sonuçlandığını duyurmuştu.

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        #israil
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