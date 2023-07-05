Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya İsrail ordusu, kuşatma altına aldığı Cenin’de bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu Cenin’de bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, iki gün boyunca kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı’nda bir İsrail askerinin öldürüldüğünü bildirdi

Giriş: 05.07.2023 - 02:21 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail ordusu, kuşatma altına aldığı Cenin’de bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu
AA

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir İsrail askerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı’nda yürütülen kuşatmanın sonlandırıldığı sıralarda vurularak yaralandığı belirtildi.

İSRAİL ORDUSU: CENİN'DE BİR ASKERİMİZ ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı askerin, İsrail'de kaldırıldığı hastanede öldüğü aktarılan açıklamada, olayın nasıl meydana geldiği ve askerin Filistinlilerin açtığı ateşle mi yoksa "dost ateşiyle" mi vurulduğu hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

4'Ü ÇOCUK 12 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında, 4’ü çocuk, 12 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Çarşamba gecesi İsrail ordusuna ait birlikler, yaklaşık 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan ayrılmıştı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'da suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Muğla'da suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı
İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı
Yeni taşındığı evinde çıkan yangında öldü
Yeni taşındığı evinde çıkan yangında öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.