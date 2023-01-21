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İsrail ordusu, istihbarat toplayan "Shoval" tipi İHAların kullanımını geçici olarak durdurdu

İsrail ordusu, istihbarat toplamak için kullandığı "Shoval" tipi insansız hava araçlarının (iHA) kullanımını geçici olarak durdurduğunu açıkladı

Giriş: 21.01.2023 - 18:12 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail ordusu, istihbarat toplayan
AA

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, bu sabah, "Shoval" tipi bir İHA'nın, kalkış sırasında hasar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın, kazayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar Shoval sistemlerini çalıştırmayı durdurduğu belirtildi.

İsrail ordusu açıklamasında kaza mahalline ve kazayla ilgili ayrıntılara yer vermedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ise kazanın, Tel Aviv yakınlarındaki Rişon LeTsiyon kenti yakınındaki Palmachim Hava Üssü'nde meydana geldiği bilgisi verildi.

Haberde, İHA'nın kalkış yaptıktan sonra daha fazla yükselişe geçemediği, ön kısmının piste çarptığı ve hasar gördüğü kaydedildi.

İsrail'in güney kenti Arad yakınında aynı tip bir İHA, geçen kasım ayında, teknik arıza nedeniyle düşmüştü.

Geçen eylül ayında da yine teknik arıza nedeniyle başka bir "Shoval" tipi insansız hava aracı denize düşmüştü.

KAN'ın haberine göre, bu tip İHA'larla, uzak mesafeden istihbarat toplanırken, yerdeki hedeflere de füzelerle saldırı düzenlenebiliyor.

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